6 Şubat’ta 45 Kişiye Mezar Olmuştu! Ekim Apartmanı Davasında İstifnaf Cezalar İçin Kararını Verdi: ‘Hukuka Uygun’

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bulunan Ekim Apartmanı yıkılmış, faciada 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yapsatçıları Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi Akkaya ve Erginkoç'u 17 yıl 6'şar ay, Cüneyt Akkaya'yı ise 21 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

HUKUKA UYGUN BULDU

Müşteki ve sanık avukatları karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşımıştı. Mahkemeden karar çıktı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezaları hukuka uygun buldu.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken müşteki avukatları kararı temyiz etti.

MAHKEME KARARI NE?

Mahkeme kararında, şöyle denildi: İlk derece mahkemesinin sanıklar hakkındaki 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan verdiği mahkumiyet kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığı, eylemlerin doğru nitelendirildiği ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığı.

Kaynak: ANKA