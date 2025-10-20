Snapchat, Playstation, Fortnite, Zoom... Dev Platformlara Erişim Sorunu Yaşanıyor!

Snapchat, Zoom, Fortnite, Canva ve PlayStation Network gibi sitelerin de aralarında yer aldığı pek çok platforma erişim sıkıntılarının yaşandığı bildirildi.

Snapchat, Zoom, Fortnite, Canva ve PlayStation Network gibi dev platformların da aralarında bulunduğu pek çok siteye erişim sorunları yaşandığı bildirildi.

Independent’ta yer alan habere göre, platformlara erişim sorununun Amazon Web Services (AWS)’teki bir arızadan kaynaklandığı belirtildi. AWS’den gelen açıklamada, birden fazla AWS hizmetinde artan hata oranları ve gecikmeler” yaşandığı bildirildi.

Erişim sorunu yaşanan siteler arasında ise şunlar yer alıyor:

Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokémon Go, Shutterstock.

