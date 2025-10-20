TBMM'de Yoğun Gündem! Bütçe, Tezkereler ve Yeni Yasa Teklifleri Görüşülecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta yoğun bir gündemle çalışmalarına devam edecek. 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri başlarken, birçok kritik başlık Genel Kurul’da ele alınacak.

TEZKERELER GENEL KURUL'DA

Genel Kurul, bu hafta Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan iki önemli tezkereyi görüşecek. Bu kapsamda Lübnan’da görev yapan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisinin ise 3 yıl daha uzatılması öngörülüyor. Tezkerelerin kabul edilmesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt dışı görev yetkisi yeniden güncellenmiş olacak.

SAYIŞTAY’A YENİ ÜYELER SEÇİLECEK

Tezkere görüşmelerinin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nca belirlenen 10 aday arasından Sayıştay Başkanlığı’na 5 yeni üye seçimi yapılacak. Bu seçim, Sayıştay’ın denetim gücünü doğrudan etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TURİZM VE VAKIFLAR KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Genel Kurul’da bu hafta ayrıca turizm sektörü ile vakıfları ilgilendiren önemli düzenlemeleri içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de ele alınacak.

AKP milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklife göre: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak, bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları silinmiş sayılacak. İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak. Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak. Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA BÜTÇE MESAİ BAŞLIYOR

Meclis’in bütçe takvimi de netleşti. 21 Ekim Salı günü, Plan ve Bütçe Komisyonu, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

23 Ekim Perşembe günü ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hem 2026 bütçe teklifine hem de 2024 kesin hesap kanun teklifine ilişkin sunumunu komisyona yapacak. Bu sunumla birlikte TBMM’de uzun sürecek bütçe maratonu da başlamış olacak.

KOMİSYONLAR DA AKTİF ÇALIŞACAK

Genel Kurul dışında, TBMM komisyonları da çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 2024 yılına ait Devlet İstihbarat Hizmetleri ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin raporu değerlendirecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu alt komisyonu, Sincan Ceza İnfaz Kurumları’na ilişkin inceleme raporunu gündemine alacak ve yeni incelemelere dair yol haritasını belirleyecek.

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HSK’ya seçilecek 1 üye için, Genel Kurul’a sunulmak üzere 3 katı kadar aday belirleyecek.

SİYASİ PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Haftanın siyasi nabzı ise salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan partilerin gerçekleştireceği grup toplantılarında atacak. Parti liderlerinin açıklamalarıyla hem bütçe süreci hem de yeni yasa tekliflerine ilişkin politik duruşlar şekillenecek.

Kaynak: İHA