Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoğun Diplomasi Trafiği: Kuveyt, Katar, Umman...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta diplomasi trafiği yoğun... Erdoğan, 21, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman’a ziyaretlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman’a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerine ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan açıklama geldi. Duran, “Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Duran, görüşmelerde bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meselelerin masaya yatırılacağını belirtti. Duran, “Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır” diye yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi

