Özgür Özel'in KKTC Tebriğinde Çarpıcı Mesaj!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

'DIŞARIDAN MÜDAHALE' VURGUSU

Özel'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı şöyle: "Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman’ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak için adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir. Desteklediği adaya kazandırmak için kara propaganda yapanlar, bu sonuçla Kıbrıs Türkü’nün mesajını doğru okumalı." CHP lideri, Erhürman’ın Türkiye'yle ilişkilerde 'serinkanlı ve yapıcı' bir tutum benimsediğini belirterek, "Yarın güzel ve umut dolu bir güne uyanacak KKTC’de herkesin sevincini paylaşıyorum" dedi.

