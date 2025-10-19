Özgür Özel'in KKTC Tebriğinde Çarpıcı Mesaj!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC seçimlerinde zafer kazanan Tufan Erhürman’ı tebrik etti. Özel, "Kıbrıs Türk Halkı, adaya müdahale eden zihniyete sandıkta gereken cevabı verdi" dedi.

Özgür Özel'in KKTC Tebriğinde Çarpıcı Mesaj!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

'DIŞARIDAN MÜDAHALE' VURGUSU

Özel'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı şöyle: "Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman’ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak için adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir. Desteklediği adaya kazandırmak için kara propaganda yapanlar, bu sonuçla Kıbrıs Türkü’nün mesajını doğru okumalı." CHP lideri, Erhürman’ın Türkiye'yle ilişkilerde 'serinkanlı ve yapıcı' bir tutum benimsediğini belirterek, "Yarın güzel ve umut dolu bir güne uyanacak KKTC’de herkesin sevincini paylaşıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC’nin Yeni liderine TebrikCumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC’nin Yeni liderine TebrikSiyaset

Bahçeli'den Flaş KKTC Çağrısı! 'Acilen Toplanılmalı'Bahçeli'den Flaş KKTC Çağrısı! 'Acilen Toplanılmalı'Siyaset

KKTC’deki Seçimde Sürpriz Sonuç! Şaşırtan Fark ÇıktıKKTC’deki Seçimde Sürpriz Sonuç! Şaşırtan Fark ÇıktıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC’nin Yeni liderine Tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC’nin Yeni liderine Tebrik
Bahçeli'den Flaş KKTC Çağrısı! 'Acilen Toplanılmalı' Bahçeli'den Flaş KKTC Çağrısı! 'Acilen Toplanılmalı'
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira
KKTC’deki Seçimde Sürpriz Sonuç! Şaşırtan Fark Çıktı KKTC’deki Seçimde Sürpriz Sonuç!
Uyuşturucu Tartışmasında Yeni Perde: Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’ Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’
İsrail Ateşkesi Tanımıyor: İşgale de Katliama da Devam Ediyor! Netanyahu’dan Gazze İçin Yeni Talimat İsrail Ateşkesi Tanımıyor: İşgale de Katliama da Devam Ediyor!
Ölen 16, Öldüren 14 Yaşında! Kan Donduran Cinayet Ölen 16, Öldüren 14 Yaşında! Kan Donduran Cinayet