CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Mevcut il başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak katıldığı kongrede yeniden göreve seçildi.

Oy kullanma işlemi saat 22.45’te başladı ve 00.00’da sona erdi. Kongre delegeleri arasında, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu da yer aldı. İmamoğlu’nun yanı sıra, tutuklu belediye başkanlarının eşleri Gözde Bahçetepe, Asiye Çaykara, Safiye Mutlu, Firdevs Köşeler, Zehra Çalık ve Selma Özer de kurultay delegesi oldu.

İŞTE CHP'NİN 'A TAKIMI'

CHP'nin A Takımı

Dilek Kaya İmamoğlu, seçimde oy kullanan ilk kişi oldu. Daha sonra oy kullanan Özgür Çelik'e İBB Başkan Vekili Nuri Aslan eşlik etti. Çelik, sandık başında konuştu. İki yıllık zaman diliminde İstanbul’da üçüncü kongreyi topladıklarına dikkati çeken Çelik, şunları söyledi:

“İki yıllık görev süremizde çok zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldık. Göreve geldiğimiz anda hemen yerel seçim vardı ve yerel seçim hazırlıkları, sandık güvenliği, onun arkasından 2024 seçimlerinde partimiz, Türkiye’nin birinci partisi oldu. İstanbul’da tarihi bir başarı elde ettik. Belediye sayımızı iki katına çıkarttık. İstanbul’u yeniden kazandık. Meclis çoğunluğunu sağladık ve arkasından bir adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin içerisindeyiz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. CHP’de örgüt, delege iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Belediyelerle başlayan operasyonlar belli bir aşamadan sonra CHP’nin kurumsal kimliğine doğru yöneldi. Partimizin kongrelerine, kurultaylarına davalar açıldı. CHP’nin itibarı zedelenerek, itibarına gölge düşürülerek, toplumdaki imajını zedeleyerek CHP’nin iktidarının yürüyüşünü durdurmayı hedeflediler.

CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapıldı.

İşte delegelerimiz buna izin vermedi. Geçtiğimiz ay olağanüstü kongreyi topladılar. Bir kez daha seçildik. Bugün gerçekleştirdiğimiz olağan kongreyle o alınmış olan hukuksuz mahkeme kararları artık konusuz bir hâle geldi. Dolayısıyla bir yandan tabii ki o hukuksal süreci avukatlarımızla birlikte takip ediyor olacağız. CHP’nin kongrelerini gözlemlerken yurttaşlarımızın meseleye şu boyutuyla bakması gerekir. Türkiye’de sandığı mahalleye kuran, mahallede delegeyi seçen, isteyen herkesin üye olduğu, delegeyi seçen, o delegelerle ilçe başkanı, il delegesi seçen, o il delegeleriyle kurultayda parti meclisini, parti yönetimi ve genel başkanı seçen Türkiye’deki yegane siyasi partidir CHP. CHP, parti içi demokrasiyi Türkiye’de yaşatan yegane partidir. Çoğu siyasi partide, hepsini söylemiyorum, kimin il başkanı olacağına, kimin ilçe başkanı olacağına, kimin yönetici olacağına yukarıdan tek bir kişi, bir grup karar verir ama CHP, mahallede üyenin kullandığı oyla, silsile yoluyla genel başkan seçer."

YENİDEN SEÇİLDİ

Gece saatlerine kadar süren oylama ve sayım sonucunda 540 geçerli oyun 536’sını alan ve İl Başkanlığı’na tek aday olarak giren Özgür Çelik İl Başkanı olarak seçildi. Çelik, "Katılan, emek veren herkese teşekkür ederim. İl Kongremiz bir sonuç değil yepyeni bir başlangıçtır. Sizlere yeni bir başlangıç vadediyoruz" diye konuştu.

Seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik İl Başkanı olarak seçildi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'i kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi Yüksek Seçim Kurulu'ndan İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etmişti. Talep, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na, buradan da Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilmişti.

Bunun üzerine YSK'de yapılan toplantının ardından konuşan YSK Başkanvekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 'Daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına' yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna gönderildiğini söylemiş ve devamla "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir" demişti.

Kaynak: İHA-ANKA