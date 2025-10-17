Numan Kurtulmuş Diyarbakır’dan Kürtçe Seslendi: 'Birlik Olalım, Barış Aramızda Hüküm Sürsün’

Diyarbakır’da açılış töreninde konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasını Kürtçe sözlerle sonlandırdı. Kurtulmuş "Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün" anlamına gelen "Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best" ifadelerini kullanarak salonu selamladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'nde Akademik Yılı Açılış Programı'na katıldı. Törenin açılışını gerçekleştiren Numan Kurtulmuş, ilk kez Kürtçe şiir okudu.

İLK KEZ KÜRTÇE KONUŞTU

Kurtulmuş'un o anları TBMM'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kurtulmuş, Kürtçe, “Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün" anlamına gelen "Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ SAĞLANACAK"

Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne dair önemli mesajlar veren Numan Kurtulmuş, “Sorumluluğumuz kendi içimizde tam anlamıyla barışı sağlayarak, silahları değil özgürlüğün, demokrasiyi, barışı, birliği konuşulduğu bir yaşamı inşa etmektir. Bu çerçevede dün olduğundan daha fazla üzerimizde sorumluluk olduğunun altını çizmek istiyoruz. Türkiye terörü geride bırakacak inisiyatifleri kullanarak, barışı, özgürlüğü demokrasiyi sağlayarak yoluna devam edecek ve birliğini sağlayacaktır” diye konuştu.

Numan Kurtulmuş Diyarbakır’dan Kürtçe Seslendi: 'Birlik Olalım, Barış Aramızda Hüküm Sürsün’ - Resim : 1
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kürtçe şiir okudu

Terörsüz Türkiye’ hedefine ilişkin önemli değerlendirmeler yapan Kurtulmuş “Bu sefer başaracağız. Bu sefer barış, kardeşlik, esenlik hakim olacak” vurgusu yaptı.

"SİLAH GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Yaklaşık 130 sivil toplum kuruluşunun komisyonda dinlendiğini ve hepsinin ortak bir cümle söylediğini belirten Kurtulmuş ‘Biz artık bu ülkede çocuklarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz’ dediklerini aktardı.

"ANA DİL ANA SÜTÜ KADAR HELALDİR"

“Dil insanların kendisini en iyi ifade ettiği alanlardan biridir. Ayrışmanın değil çok kültürlülüğünün yansımasıdır. Anadil ana sütü kadar helaldir. Bu ülkede kimse dilini kullanmak istediği için sorgulanamaz” diyen Kurtulmuş, diller üzerinden bir ayrımcılık yapmanın kimseye yakışmadığı mesajını verdi.

Türkiye’nin tarihi Türklerin tarihi olduğu kadar Kürtlerinde tarihidir. Hep birlikte bu tarihe sahip çıkıp, gelecek nesillere aktarmak zorundayız” diyen Kurtulmuş, sürecin başarılı olacağına inandığını belirtti.

