Bursa’da Motosiklet ile Bisiklet Çarpıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen 17 yaşındaki Serdar Ş. yönetimindeki 16 KLF 73 plakalı motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan 67 yaşındaki Hayrettin K. idaresindeki bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve bisiklet devrilirken, her iki sürücü de yola savrularak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

