Samsun’da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu! 1 Kişi Yakalandı

Samsun’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, narkotik polisinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda A.D. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yürütülen takip sonrası operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.D., “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

