'Kod Yasa' Meclis'e Geliyor: Terör Örgütü PKK'ya Özel Yasal Çerçeve Belirlenecek

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda, süreçle ilgili hedeflenen düzenlemelerin bir 'kod yasa' ile belirlenmesine ilişkin raporun 15 Kasım’a kadar ilgili ihtisas komisyonuna sunularak, bütçe görüşmeleri başlamadan önce TBMM Genel Kurulu’na getirilmesi yönünde hazırlık yapılıyor. 'Kod yasa'da, PKK terör örgütü, “Örgütsel varlığını sona erdiren örgüt” şeklinde tanımlanacak ve bu yasa sadece PKK ile sınırlı kalacak. Yasanın bu kapsamda Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere, infaz ve geçiş yasalarına işaret eden genel başlıklarda düzenlemeleri içermesi öngörülüyor.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos’ta başladığı çalışmalar kapsamında bugüne kadar MİT Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı’nın yanı sıra bugüne kadar 128 STK temsilcisi ile kanaat önderini dinledi. Son olarak kadın ve gençlik sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin dinlendiği komisyonun bir sonraki toplantısının tarihi henüz netleşmedi. Ancak bir sonraki toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın dinlenmesi bekleniyor.

PARTİLER RAPORLARINI SUNACAK

Komisyonda daha sonra rapor hazırlama aşamasına geçilmesi planlanıyor. Komisyona katılan partiler, görüş ve önerilerini rapor halinde sunacak ve komisyon bir ön rapor hazırlayacak. Bu süreçte komisyonda tüm partilerin üzerinde uzlaştığı ortak bir rapor hazırlanması amaçlanıyor. Bu ortak raporda, sürece ilişkin hedeflenen düzenlemeler, Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik, Ceza İnfaz Kanunu'nda düzenleme, “geçiş yasası” ile ilgili özel yasa gibi konu başlıklarının yer alması öngörülüyor. Üzerinde ortaklaşılan rapor hazırlandıktan sonra sunulması ve bu konuda yasal düzenlemeler yapacak ihtisas komisyonunun 15 Kasım’dan önce çalışmalarına başlaması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bununla birlikte, TBMM Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda, konunun uzmanlarının, mevcut mevzuat üzerinden de giderek hedeflenen yasal çerçeve ile ilgili çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Süreç kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler bir 'kod yasa' ile belirlenecek. Bu yasa 2026 yılı bütçe kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeden önce Genel Kurul’a getirilecek.

'Kod yasa'nın başka terör örgütlerini kapsamaması açısından “Örgütsel varlığını sona erdiren örgüt” tanımlaması yapılarak PKK ile sınırlandırılması ve silah bırakan örgüt üyelerinin durumlarına ilişkin hükümler yer alması öngörülüyor. Hangi kanunlarda ve alanlarda düzenlemeye gidileceğine ilişkin bir referans bir yasa olması öngörülen 'kod yasa'da Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılacak değişiklik, yeni bir infaz düzenlemesi ve geçiş yasasındaki düzenlemelere yönelik genel başlıklar yer alacak.

Bu arada, ihtisas komisyonu ve Genel Kurul’da süreçle ilgili çalışmalar yapılırken, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da gerektiğinde toplantılarına devam edecek.

Kaynak: ANKA