11. Yargı Paketi'nde Kritik Kripto Cüzdanları Düzenlemesi: Başsavcılık El Koyabilecek!

TBMM’ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi tasarısında, savcılıklara kripto para cüzdanlarına el koyma yetkisi verilmesi öngörülüyor. Taslak yasalaşırsa, para aklamak için hesabını kiralayan ve kiraya veren kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

TBMM’ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi taslağı, finansal suçlara ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor. Taslakta yer alan maddelere göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarına kripto para cüzdanlarına el koyma yetkisi verilecek. Ayrıca bankalar ve kripto para borsaları, suçla ilişkilendirilen hesapları doğrudan dondurabilecek.

Yeni düzenleme yasalaşırsa, kara para aklama amacıyla hesap kiralayan ya da hesabını kiraya veren kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu hüküm, Türk Ceza Kanunu’nun 245/B maddesinde yapılacak değişiklikle yürürlüğe girecek.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Genel Koordinatörü Batıkan Erkoç, T24’ten Can Öztürk'e yaptığı değerlendirmede düzenlemenin kapsamını ve olası risklerini şu sözlerle eleştirdi:

"Kripto varlıkların tercih edilme sebeplerinin başında bu varlıklara devlet tarafından müdahale edilememesi geliyor. Yeni düzenleme ile kripto varlıklar kripto borsaları ve bankalar tarafından dondurulabilecek. Ve Başsavcılıklar tarafından bu hesaplara el konulabilecek. Dondurma yetkisi, bankalara ödeme sağlayıcılarına ve kripto borsalarına bırakılıyor. Böyle bir yetki kolluğa bile tanınamazken özel hukuk kişilerine veriliyor. Vatandaşın kripto varlıklarına el konmasına yönelik yasal zemin hazırlanıyor. Bankalara ve kripto borsalarına vatandaşın mülkiyet hakkını askıya alma yetkisinin tanınması Anayasa’ya aykırıdır."

Erkoç ayrıca, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinde gençlerin ödeme platformlarındaki hesaplarının kiralandığına dikkat çekerek, mevcut durumda bu kişilerin çoğu zaman beraat ettiğini ancak yeni düzenleme ile bu kişilerin de doğrudan cezalandırılacağını belirtti.

T24

