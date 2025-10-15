Devlet Tiyatroları'nda Skandal! İki Müdüre 'Alıkoyma' Davası Açıldı, Birkaç Ay Sonra Karadağlı'yla Aynı Sahneye Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame doğrultusunda, Bursa Devlet Tiyatrosu (DT) Müdürü Sezai Yılmaz ve Adana DT Müdürü Efe Ünsal hakkında kadın tiyatro sanatçısı H.K.’yı “hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamasıyla dava açıldı. Olayın ardından Sezai Yılmaz görevden alınmadı, hatta Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile çeşitli programlara katıldı. Efe Ünsal ise güvenlik gerekçesiyle Adana yerine Ankara’da görevlendirildi.

Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, Ankara’ya turne için gelen ve bir otelde konaklayan H.K., lobide aralarında Ünsal ve Yılmaz’ın da bulunduğu tiyatrocularla sohbet etti. Grup, daha sonra Yılmaz’ın odasına çıkmaya karar verdi. Önden odasına giden Yılmaz, gelenlere kapıyı açarak uykusu olduğunu söyledi. Ancak bu sırada odaya giren Efe Ünsal, H.K.’yı kolundan tutarak içeri çekti ve kapıyı kapattı. Diğer tiyatrocular dışarıda kaldı. H.K., Yılmaz’ın engellemesiyle yaklaşık 5-6 dakika odada tutuldu ve “Beni mi s..., ne oluyor lan, çekilin gideceğim” diye bağırdı.

'KENDİNİ İÇERİ ATTI' DEDİLER

Şüpheli Sezai Yılmaz, H.K. ve arkadaşlarına odaya giremeyeceklerini söylediğini, yalnızca Efe Ünsal’ı içeriye aldığı sırada H.K.’nın “ısrarla odaya girdiğini” ileri sürdü. Yılmaz, kapının otomatik kapandığını, birkaç kez çıkmasını söylediğini ancak H.K.’ya yaklaşmadığını iddia etti. Efe Ünsal da benzer ifadelerde bulundu.

Ancak kamera kayıtları iki ismin iddiasını çürüttü. İddianamede "Şüphelilerin cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işledikleri anlaşılmıştır.” denildi.

Tamer Karadağlı, davalık olan bir müdür ile aynı sahneden seyircileri birlikte selamladı.

KARADAĞLI İLE SAHNEDE

13 Ocak 2025’te gerçekleşen olayın ardından Sezai Yılmaz görevinden alınmadı. Hatta 8 Nisan’da Bursa’da düzenlenen 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne, Genel Müdür Tamer Karadağlı ile birlikte katıldı. Karadağlı, Yılmaz’ın da bulunduğu heyetle Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Tamer Karadağlı, “Dracula” oyunu için sahneye çıkarak seyircileri selamlarken, Sezai Yılmaz da hemen arkasında yer aldı ve konuşma yaptı. Adana DT Müdürü Efe Ünsal ise H.K.’nın ailesinin Adana’da bulunması nedeniyle güvenlik gerekçesiyle Ankara’da görevlendirildi. Davanın ilk duruşması 21 Ekim 2025’te Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kaynak: Nefes