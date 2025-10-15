Devlet Tiyatroları'nda Skandal! İki Müdüre 'Alıkoyma' Davası Açıldı, Birkaç Ay Sonra Karadağlı'yla Aynı Sahneye Çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Tiyatroları’nda görevli iki müdür hakkında kadın oyuncuya yönelik “hürriyetten yoksun bırakma” suçlamasıyla dava açtı. Olayın ardından Bursa DT Müdürü Sezai Yılmaz görevine devam ederken, Adana DT Müdürü Efe Ünsal Ankara’da görevlendirildi.

Devlet Tiyatroları'nda Skandal! İki Müdüre 'Alıkoyma' Davası Açıldı, Birkaç Ay Sonra Karadağlı'yla Aynı Sahneye Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame doğrultusunda, Bursa Devlet Tiyatrosu (DT) Müdürü Sezai Yılmaz ve Adana DT Müdürü Efe Ünsal hakkında kadın tiyatro sanatçısı H.K.’yı “hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamasıyla dava açıldı. Olayın ardından Sezai Yılmaz görevden alınmadı, hatta Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile çeşitli programlara katıldı. Efe Ünsal ise güvenlik gerekçesiyle Adana yerine Ankara’da görevlendirildi.

Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, Ankara’ya turne için gelen ve bir otelde konaklayan H.K., lobide aralarında Ünsal ve Yılmaz’ın da bulunduğu tiyatrocularla sohbet etti. Grup, daha sonra Yılmaz’ın odasına çıkmaya karar verdi. Önden odasına giden Yılmaz, gelenlere kapıyı açarak uykusu olduğunu söyledi. Ancak bu sırada odaya giren Efe Ünsal, H.K.’yı kolundan tutarak içeri çekti ve kapıyı kapattı. Diğer tiyatrocular dışarıda kaldı. H.K., Yılmaz’ın engellemesiyle yaklaşık 5-6 dakika odada tutuldu ve “Beni mi s..., ne oluyor lan, çekilin gideceğim” diye bağırdı.

'KENDİNİ İÇERİ ATTI' DEDİLER

Şüpheli Sezai Yılmaz, H.K. ve arkadaşlarına odaya giremeyeceklerini söylediğini, yalnızca Efe Ünsal’ı içeriye aldığı sırada H.K.’nın “ısrarla odaya girdiğini” ileri sürdü. Yılmaz, kapının otomatik kapandığını, birkaç kez çıkmasını söylediğini ancak H.K.’ya yaklaşmadığını iddia etti. Efe Ünsal da benzer ifadelerde bulundu.

Ancak kamera kayıtları iki ismin iddiasını çürüttü. İddianamede "Şüphelilerin cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işledikleri anlaşılmıştır.” denildi.

Devlet Tiyatroları'nda Skandal! İki Müdüre 'Alıkoyma' Davası Açıldı, Birkaç Ay Sonra Karadağlı'yla Aynı Sahneye Çıktı - Resim : 1
Tamer Karadağlı, davalık olan bir müdür ile aynı sahneden seyircileri birlikte selamladı.

KARADAĞLI İLE SAHNEDE

13 Ocak 2025’te gerçekleşen olayın ardından Sezai Yılmaz görevinden alınmadı. Hatta 8 Nisan’da Bursa’da düzenlenen 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne, Genel Müdür Tamer Karadağlı ile birlikte katıldı. Karadağlı, Yılmaz’ın da bulunduğu heyetle Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Tamer Karadağlı, “Dracula” oyunu için sahneye çıkarak seyircileri selamlarken, Sezai Yılmaz da hemen arkasında yer aldı ve konuşma yaptı. Adana DT Müdürü Efe Ünsal ise H.K.’nın ailesinin Adana’da bulunması nedeniyle güvenlik gerekçesiyle Ankara’da görevlendirildi. Davanın ilk duruşması 21 Ekim 2025’te Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Kriziİsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı KriziGüncel

Şahan Gökbakar’dan Tamer Karadağlı’ya Olay Gönderme, Hacettepe Krizi Sosyal Medyaya TaşındıŞahan Gökbakar’dan Tamer Karadağlı’ya Olay Gönderme, Hacettepe Krizi Sosyal Medyaya TaşındıMagazin

Tamer Karadağlı İlk Kez Açıkladı: Neden Gezi Parkı Eylemlerine Katıldı?Tamer Karadağlı İlk Kez Açıkladı: Neden Gezi Parkı Eylemlerine Katıldı?Güncel

Kaynak: Nefes

Etiketler
Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları
Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak
Fenerbahçe’yi Yıkan Sonuç! Sadettin Saran Şaşkın Döndü: Tek Suçlusu O Fenerbahçe’yi Yıkan Sonuç! Tek Suçlusu O
Serdar Öktem Suikastında Yeni Görüntüler! Saldırıya Böyle Gittiler Serdar Öktem Suikastında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor Altın Tarih Yazıyor! Yükselişi Durmak Bilmiyor
Otobüslerde Yeni Dönem: Şehirlerarası Seferlerde Büyük Değişiklik Başlıyor! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak Şehirlerarası Otobüs Yolculuklarında Büyük Değişiklik! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak
İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor: Hamas’tan 4 Cenaze Teslimi Sonrası Karar Değişti İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor