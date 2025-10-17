Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda, aralarında eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver’in de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Sanver’in aynı zamanda Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin başkanı olduğu biliniyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kenan Tekdağ, Remzi Sanver, Şakir Can, Murat Can’ın eşi Zühal Can ve Betül Can’ın da aralarında bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Üç kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şirket merkezlerinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, TMSF’nin el koyduğu 121 şirkette 88 milyar TL kayıt dışı para trafiği tespit edilmişti.

DİKKAT ÇEKEN İSİM

Soruşturma devam ederken, kamuoyunda dikkat çeken isimlerden biri olan Prof. Dr. Remzi Sanver, akademik kariyerinin yanı sıra Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin 'büyük üstatları' arasında yer almasıyla da tanınıyor. Sanver, 2023 yılından beri derneğin başkanlığını yürütüyor.

Kaynak: Haber Merkezi