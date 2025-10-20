Otomobiliyle Yaşlı Kadına Çarpıp Kaçtı

Isparta’da sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Raziye A., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobiliyle Yaşlı Kadına Çarpıp Kaçtı
Isparta’da sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, saat 06.15 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile 1001 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Raziye A.’ya, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Raziye A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan aracın tespiti için polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Sürücünün kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının yolun karşısına geçtiği sırada hızla gelen otomobilin çarpması ve çarpmanın etkisiyle savrulması yer aldı.

