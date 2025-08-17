Muhasebeci Binlerce Dolarla Ortadan Kayboldu! Kendi Dosyasını da Yanında Götürmüş...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bağcılar’da otomobil galerisi işleten Adnan Göçer, kasasında bulunan 70 bin 900 doların ön muhasebe elemanı T.Y. tarafından çalındığını iddia etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde T.Y.’nin kasadaki paraları aldıktan sonra iş yerinden ayrıldığı görüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar’da meydana geldi. Galeri sahibi Adnan Göçer, ödemelerini yapmak için bankadan çektiği 70 bin 900 doları, kasaya koyması için ön muhasebecisi T.Y.’ye teslim etti. Paraları sayan T.Y., kasaya yerleştirdiği sırada Göçer’in misafirleriyle ilgilenmesini fırsat bilerek, kısa süre sonra paraları alıp iş yerinden ayrıldı.

'PARAYLA BİRLİKTE KAYBOLDU'

Durumu fark eden Göçer, polise giderek şikayetçi oldu. O anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını emniyete teslim eden galerici, yaşadığı olayı “"25 yıldır bu sektördeyim. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Dün gündüz saat 12.15 civarında benim ön muhasebe elemanım, kasamdaki 70 bin 900 dolar paramla birlikte kayboldu. Şikayetçi olduk. Kamera kayıtlarını karakola bildirdik. Sağ olsun emniyet ilgileniyor. Ben, dün 10.40 civarında bankadan 70 bin 900 dolar çektim. Çektiğim parayı getirdim. Odama muhasebecimi çağırdım. Ona ‘Al parayı say’ dedim. Kendisi sayarak kasaya koydu. O arada biz öğle saati geliyor diye, gidip dövizcide parayı bozup bankaya yatıracağız. Bugün çekimiz var, ödememizi yapacağız diye, parayı kasaya bıraktık. ‘Anahtarı bana getir’ dedim. O arada misafirlerim geldi. Unuttum, anahtarı getirmedi bana. Ben de öyle unuttum. Sonra bir baktım muhasebeci yerinde yok. Personele sordum. Onlara da demiş ki, ‘Adnan ağabey beni başka bankamatiğe gönderdi’ diye çıkış yapıyor. Daha sonra fark ettik ki kasanın anahtarı üstünde, paralar da içinde yok. Kamera kayıtlarına baktık. Dükkandan çıkarken koşar adım gidiyor.” sözleriyle anlattı.

İş yeri sahibi Göçer, paranın çalınmasının ardından büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade ederek, “Bu basit bir olay gibi görünse de 3 milyon civarında bir param gitti. Ödemelerimi yapamıyorum. Telefonu açık ama mesajlarımıza cevap vermiyor. Yengesinin telefonundan ulaştığımızda da sesimizi duyunca kapattı. Ben devletime güveniyorum” dedi.

KENDİ EVRAKLARINI DA ALDI

Şüpheli T.Y.’nin kimlik bilgileri, ikametgah adresi ve daha önce çalıştığı iş yerlerine ait dosyaları da yanında götürdüğü öğrenildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtları üzerinden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA