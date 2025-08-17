YAŞ Kararları Sonrası Tüm Kadrolar Değişti: TSK’da Metin Gürak’ın Ekibine Tasfiye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5 Ağustos'ta toplandı. Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) alınan kararlar sonrası Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı'na atanan Orgeneral Kemal Yeni’nin, göreve başlamadan önce emeklilik talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki değişiklikler sadece bu atama ile sınırlı kalmadı.

METİN GÜRAK'IN EKİBİNE TASFİYE

T24'ün haberine göre, Genelkurmay Başkanlığına Selçuk Bayraktaroğlu’nun getirilmesinin ardından Orgeneral Metin Gürak’ın yakın çalışma kadrosunda köklü değişiklikler yapıldı. Gürak’ın Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Naci Türe ve özel kalem müdürü Tuğgeneral Süleyman Şentürk, görevlerinden alınarak kıt’a hizmetine gönderildi. Türe, Kars’taki 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na, Şentürk ise Hakkari’deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na atandı.

Eski Genelkurmay Başkanı Metin Gürak

YAŞ KARARLARINDA KRİTİK ATAMALAR

2023’te Genelkurmay Başkanı olan Gürak’ın 2024 yılında Genelkurmay Genel Sekreterliği’ne getirdiği Tuğgeneral Naci Türe’nin Kars’taki yeni görevi resmi gazetede yayımlanan atamalarla kesinleşti. Aynı şekilde, özel kalem müdürlüğünden tuğgeneralliğe terfi eden Süleyman Şentürk, Hakkari’deki komando tugayının başına geçti. Sakarya’daki 7. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Rüştü Topçu ise, yeni Genelkurmay Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

DİĞER ÖNEMLİ KOMUTA DEĞİŞİKLİKLERİ

Gürak’ın göreve başladığı 2023 yılında KKTC’den Ankara’ya çekilen Tümgeneral Fethi Oltulu, Hatay’daki Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanı oldu. Ege Ordusu Kurmay Başkanı iken Genelkurmay Personel Başkanlığı’na getirilen Tümgeneral Burhan Aktaş ise, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı. Harekât Başkanlığı’na getirilen Tümgeneral Subutay Adaş ise emekliye sevk edildi.

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu

2 KOMUTANLIKTA ROTASYON

İstanbul Hava Harp Enstitüsü Müdürlüğü’nden Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’na getirilen Korgeneral Yaşar Kadıoğlu, görevden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atandı.

GÜRAK’IN GÖNDERDİĞİ KOMUTANLAR GERİ DÖNDÜ

Gürak döneminde Genelkurmay Başkanlığı emrine alınan Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersoy, orgeneral rütbesiyle İstanbul 1. Ordu Komutanı olarak göreve başladı. Kara Harp Okulu Komutanı iken 7. Kolordu Komutanlığı’na atanan Korgeneral Gültekin Yaralı da Ankara’ya dönerek Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na getirildi.

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5 Ağustos'ta toplandı.

YAŞ’TA GENELKURMAY KARARGÂHINA DÖNÜŞLER

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Gürak’ın emekliliğinin ardından 2. Ordu Komutanlığı görevinden sonra tekrar Genelkurmay Başkanlığı karargâhına döndü. Benzer şekilde Korgeneral Zorlu Topaloğlu da KKTC’den Ankara’ya geldikten sonra 2. Ordu Komutanlığı’na atandı.

SINIR BİRLİKLERİNDE YENİ KOMUTANLAR

YAŞ kararları kapsamında Doğu ve Güneydoğu’daki kritik sınır birliklerinde değişiklikler yaşandı. Hakkari, Şırnak, Van, Kars, Kilis ve Şemdinli gibi sınır bölgelerindeki mekanize, komando ve hudut tugaylarına yeni komutanlar getirildi.

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞINDA ATAMALAR

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda da bir dizi önemli atama yapıldı. Tümgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha komutan yardımcısı olurken, diğer tugayların komutanlıklarına Tuğgeneraller atandı. Ayrıca Isparta’daki Kara Havacılık Okulu Komutanlığı görevine Tuğgeneral Hakan Bozkurt getirildi.

İSTİHBARAT BİRİMLERİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

YAŞ kararlarıyla birlikte Genelkurmay, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri istihbarat başkanlıklarında da değişiklikler yaşandı. Gürak döneminde bu birimlerin başına getirilen isimlerin yerleri değişirken, yerine Tümgeneral Ertunç Ertufanlı, Tümgeneral İlhan İstanbullu ve Tuğamiral Onur Bilgin atandı.

Kaynak: T24