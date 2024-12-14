Sahte Bankacılardan Pes Dedirten 2 Milyon Liralık Vurgun

İzmir'de vatandaşları telefonla arayıp kendilerini bankacı olarak tanıtan ve kimlik bilgilerini elde edip kendilerine kargo ile elektronik eşyalar sipariş ettiren dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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Sahte Bankacılardan Pes Dedirten 2 Milyon Liralık Vurgun

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri vatandaşları banka görevlisi olarak tanıtıp, kredi kartı aidatlarını iade etme yalanıyla kimlik bilgilerini elde eden, daha sonra da bilgilerini aldıkları vatandaşların adına sahte kimlik oluşturan ve kendilerine elektronik eşyalar sipariş ederek, 9 vatandaşı 2 milyon liraya yakın dolandıran şüphelileri tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından savcılık talimatıyla adreslere operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli elektronik eşyalar ile sim kartlar ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında belirlenen 3 hedef şüpheli M.A. (41), M.İ. (31) ve O.K. (36), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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