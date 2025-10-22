Oyuncak Tüfekle Metroya Bindi, Gözaltına Alındı

Sosyal medyada yayılan Kadıköy metrosundaki tüfekli genç videosu ekipleri harekete geçirdi. Oyuncak tüfekle video çeken 17 yaşındaki genç gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın metro içerisinde tüfek ile dolaştığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın metro içerisinde elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çektiği belirlendi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ GÖZALTINDA

Kimlik bilgileri tespit edilen A.B.Ö.(17) isimli yaşı küçük şahıs, Ümraniye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

