Edremit’teki vahşette çarpıcı detaylar çıktı... 100 Mermisi Daha Varmış!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik’in (36) cinayet zincirinin ardında yeni detaylar ortaya çıktı.18 Ekim gecesi Altınkum Mahallesi’nde gasbedilen bir araçla başlayan olaylarda Emlik, önce Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi öldürdü.

Ardından Akçay ve Güre yönünde kaçarken önüne çıkan araçlara ateş açtı, çevredeki vatandaşlara kurşun yağdırdı. Jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık da saldırıda hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kent merkezine kadar süren kovalamacanın sonunda saldırganı sıkıştırdı. Çıkan çatışmada 2 polis yaralandı, Emlik vurularak öldürüldü. Emlik'in çatışmada öldürülmesinin ardından aracında yapılan aramada 50'şer adetlik 2 kutu mermi bulundu. Emlik'in yanına toplam 3 kutu mermi aldığı, bunun 1 kutusunu kullandığı tespit edildi.

Göktuğ Çalık.

YANINDA KALDIĞI KİŞİYİ DE ÖLDÜRMÜŞ!

Mustafa Emlik'in çatışmadan kısa süre önce de Güre Mahallesindeki halı sahaya gittiği, maç yapan gençlere hakaret edip, havaya ateş ederek korkuttuğu da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi. Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayanlar, 20 Ekim günü zemin katta oturan Olcay Özdemir'in (25) yaşadığı dairenin kırık pencere camında kan izlerini fark edip, durumu polise bildirdi. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilip öldürüldüğü belirlendi. Yapılan çalışmayla ulaşılan delillerden Olcay Özdemir'in de Emlik tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Öte yandan Emlik'in Özdemir'i tanıdığı, bir süredir yanında kaldığı ileri sürüldü.

TAKINTI HALİNE GETİRMİŞ

Mustafa Emlik'in ilk olarak Özdemir'i öldürdükten sonra cezaevi firarisi olarak aranırken gayri resmi olarak çalıştığı emlak satış ofisinde tanışıp, defalarca kez arkadaşlık teklifi yaptığı ve her defasında reddedilmesi üzerine takıntı haline getirdiği A.C. isimli kadının ağabeyi Doğan Can'ı ve yine A.C.'nin eski sevgilisi Ramazan Özbek'i yaraladığı, diğer kişilere ise spontane olarak ateş ettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

SUÇ DOSYASI DA KABARIK

Firari Mustafa Emlik'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Basit yaralama', 'Birden fazla kişi ile tehdit' gibi suçlardan yargılanıp ceza aldığı ortaya çıktı. Emlik'in 2013 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde çalıştığı oto yıkamacıda kendisini işten çıkaran patronunu alacak meselesinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı 2018'de ise tutuklu bulunduğu Burhaniye T Tipi Cezaevi'nden firar ettiği ve Eylül 2019'da yakalanıp cezaevine konulduğu öğrenildi. Tüm işlediği bu suçlardan 5 yıl 9 ay 18 gün kaldığı kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süreyi tamamlayan Emlik, açık cezaevine geçme hakkı kazandı. Emlik, Burhaniye T Tipi Cezaevi'nden 26 Haziran'da salıverildi. Yasa gereği 48 saat içinde Çanakkale'deki açık cezaevine gitmesi gereken Emlik, bunu yapmayıp ortadan kayboldu. Burhaniye Başsavcılığı, böylelikle 2'nci kez firari duruma düşen Emlik hakkında 29 Haziran'da arama kararı çıkardı.

Kaynak: DHA