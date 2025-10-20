Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İkizçay Mahallesi 18035. Sokak’taki bir evin kapısında kan izlerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

SIR ÖLÜM

İtfaiye tarafından açılan kapıdan içeri giren ekipler, bir erkeği yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kimliğiyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Olayın, dün yaşanan silahlı saldırıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

SALDIRIYLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, Edremit’te dün meydana gelen ve bir kişinin iki kişiyi öldürüp 2’si polis 7 kişiyi yaraladığı silahlı saldırının ardından, bu gece yaşanan cinayet olayının söz konusu saldırıyla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

