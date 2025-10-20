Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evin kapısında fark edilen kan izleri polisi harekete geçirdi. Eve giren ekipler, silahla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi buldu. Olayın, dün yaşanan silahlı saldırıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İkizçay Mahallesi 18035. Sokak’taki bir evin kapısında kan izlerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm - Resim : 1
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evin kapısında fark edilen kan izleri polisi harekete geçirdi.

SIR ÖLÜM

İtfaiye tarafından açılan kapıdan içeri giren ekipler, bir erkeği yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kimliğiyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm - Resim : 2
Olayın, dün yaşanan silahlı saldırıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

SALDIRIYLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, Edremit’te dün meydana gelen ve bir kişinin iki kişiyi öldürüp 2’si polis 7 kişiyi yaraladığı silahlı saldırının ardından, bu gece yaşanan cinayet olayının söz konusu saldırıyla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: İHA

