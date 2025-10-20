Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Kuvvetli Sağanak, Sis, Kar Yağışı... Hepsi Birden Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

Sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’de pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıkları, kuzey ve iç bölgelerde azalırken, kuzeyde mevsim normallerinin altına inecek. Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

6 İL İÇİN SARI ALARM

Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon ve Samsun için sarı kodlu uyarı verildi. Bu kentlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuzlara karşı uyarıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve sis bekleniyor.

İstanbul: 19°C, Bursa: 20°C, Çanakkale: 21°C, Kırklareli: 17°C

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerde sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde Kuzey Ege’de pus ve sis görülebilir.

İzmir: 22°C, Muğla: 21°C, Denizli: 21°C, Afyonkarahisar: 18°C

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Antalya: 27°C, Adana: 28°C, Hatay: 26°C, Isparta: 19°C

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde düşeceği, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege’de sis görüleceği bildirildi.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Karaman hariç diğer illerde sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 17°C, Konya: 18°C, Çankırı: 18°C, Eskişehir: 17°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ile Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Bolu: 15°C, Zonguldak: 16°C, Sinop: 17°C, Düzce: 18°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı. Yağışlar kıyı kesimlerde kuvvetli olacak, yükseklerde karla karışık yağmur görülecek.

Samsun: 15°C, Trabzon: 17°C, Rize: 18°C, Amasya: 17°C

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağış bekleniyor. Yükseklerde karla karışık yağmur görülecek.

Erzurum: 11°C, Kars: 16°C, Malatya: 22°C, Van: 18°C

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinde yağmur bekleniyor.

Gaziantep: 25°C, Diyarbakır: 25°C, Mardin: 22°C, Siirt: 26°C

