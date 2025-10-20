Çorum’da Dehşet! Babasını Öldürdü, Kayıplara Karıştı

Çorum’da aile içi tartışma kanlı bitti. 37 yaşındaki M.Y., babası Yaşar Yılmaz’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Çorum'un Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından evden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Cinayet Çorum
