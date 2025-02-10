Teğmenlerin Yasaklı Subay Andı'nı Neden Okuduğu Ortaya Çıktı

30 Ağustos 2024’te gerçekleştirilen Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde, beş teğmen kılıçlarını çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganını okudu. Bu durum üzerine başlatılan disiplin soruşturması kapsamında, teğmenler "Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma" cezası talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun oy çokluğuyla aldığı kararla, teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç ve disiplin amirleri albay Alper Topsakal, yarbay Halit Türkoğlu ve binbaşı Murat Öztürk de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

''Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YASAKLI ANDI NEDEN OKUDULAR?

Teğmenlerin verilen karara itiraz etmesi beklenirken, 2023 yılının Mart ayında kaldırılan "Subay andı"nı neden okudukları ise merak ediliyordu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında konuya ilişkin çarpıcı açıklamalara yer verdi. "Teğmenlerin okuması, kılıç çatması "disiplinsizlik" olarak değerlendirildi, beş teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) çıkarıldı" diyen Öztürk, "Oysa, teğmenlerin bu andı okuması sadece "disiplinsizlik”le geçiştirilmemeli. Teğmenlerin bu andı neden okumak istedikleri yeterince ele alınmadı. Ne diyor bu teğmenler? "Bize tarikatçı deniliyor. Tarikatçı olmadığımızı göstermek için subay andımızı okuduk" diye yazdı.

Kaynak: Sözcü