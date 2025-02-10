İstanbullular Haftanın İlk İş Gününe Trafikle Başladı

İstanbullular haftanın ilk iş gününe trafikle başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte beklemek zorunda kaldı.

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İstanbullular Haftanın İlk İş Gününe Trafikle Başladı

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. O noktalardan biri olan Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbullular Haftanın İlk İş Gününe Trafikle Başladı - Resim : 1

Kentin çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde etkili olan yağış ise hava aydınlanınca etkisini yitirdi. Maltepe D-100'de ilerleyen araçlar yoğunluk nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

İstanbullular Haftanın İlk İş Gününe Trafikle Başladı - Resim : 2

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.00 civarı yüzde 62 olarak ölçüldü.

İstanbullular Haftanın İlk İş Gününe Trafikle Başladı - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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