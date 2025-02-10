İstanbullular Haftanın İlk İş Gününe Trafikle Başladı
İstanbullular haftanın ilk iş gününe trafikle başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte beklemek zorunda kaldı.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. O noktalardan biri olan Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Kentin çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde etkili olan yağış ise hava aydınlanınca etkisini yitirdi. Maltepe D-100'de ilerleyen araçlar yoğunluk nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.00 civarı yüzde 62 olarak ölçüldü.
Kaynak: DHA
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