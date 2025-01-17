Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı! Hiç Beklemediğiniz Anda Gelebilir: Büyük Para Cezası Var
İstanbul Kadıköy'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik dron destekli denetimler gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avrasya Tüneli girişinde oluşturulan kontrol noktasıyla kuralsız şekilde şerit değiştiren araçlara cezai işlem uyguladı.
7 BİN 944 LİRA CEZA KESİLDİ
Denetimlerde, özellikle trafikte "kaynak" olarak bilinen kural dışı şerit değiştirme eylemleri dikkatle izlendi. Dronlarla tespit edilen ihlaller sonucunda 8 sürücüye toplamda 7 bin 944 lira para cezası kesildi.
YOĞUN ŞİKAYETLER ELE VERDİ
Emniyet yetkilileri, denetimlerin özellikle vatandaşlardan yoğun şikayet gelen bölgelerde gerçekleştirildiğini belirtti. Dron destekli trafik kontrollerinin, kural ihlallerini önlemek ve trafik düzenini sağlamak amacıyla düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.