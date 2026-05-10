Tasmalı Köpeği Demir Çubukla Öldüren Zanlı Tutuklandı
Kocaeli'de tasmalı bir köpeği demir çubukla vurarak öldüren S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler infial yaratmıştı.
Olay, 8 Mayıs akşamı Gökçeören Mahallesi Üçgaziler mevkisinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, S.D.’nin bağlı haldeki köpeğe defalarca demir çubukla vurduğu görüldü. Şüphelinin, hayatını kaybeden köpeği daha sonra tasmasından sürükleyerek yeşil alana bıraktığı, ardından olay yerindeki kan izlerini suyla temizlediği ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepki çekerken, jandarma ekipleri kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D.’ye hayvanseverler adliye önünde “katil” sloganlarıyla tepki gösterdi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
