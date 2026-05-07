Trabzon'un 'Kukuli'si... Şiddet Mağduru Köpeği Sırtında Taşıyarak İyileştirdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan, 61 yaşındaki Pakize Hatipoğlu, 6 yıl önce kızı tarafından sokakta yaralı ve enfeksiyon içinde bulunan 'Kukuli' isimli köpeğiyle, benzerine az rastlanır bir bağ kurdu.

Bir restoranın mutfağında çalışan ve haftalık tek izin gününü tamamen köpeğine ayıran Hatipoğlu, Kukuli’nin geçmişte uğradığı şiddet nedeniyle insanlardan ve sokaktan korktuğunu fark etti. Çözümü ise annelik şefkatiyle buldu.

Onu tıpkı bir bebek gibi battaniyeye sarıp sırtına bağladı. Bu yöntemle kendini güvende hisseden Kukuli, korkularını geride bırakıp dış dünyayla yeniden tanıştı.

'SOKAKTA YATARIM YİNE DE ONU BIRAKMAM'

Kukuli için her türlü fedakarlığı göze alan Hatipoğlu, evinden olma riskini bile göze almış durumda. Kiracı olduğu evde köpek nedeniyle baskı gördüğünü belirten Hatipoğlu şunları kaydetti:

"Kukuli'den rahatsız oldukları için 'evden çık' dediler. Gerekirse sokakta yatarım yine de onsuz yapamam. Ölene kadar böyle beraberiz."

'O BENİM UŞAĞIM'

Trabzon’un en işlek caddelerinde sırtında köpeğiyle yürürken şaşkın bakışların odağı olan Hatipoğlu, zaman zaman karşılaştığı tepkileri ise şöyle anlattı:

"Bazen şaşıranlar oluyor, 'Sırtındaki çocuk mu?' diyorlar. 'Bu benim uşağım' diyorum. Akli dengemin yerinde olmadığını söyleyenler bile oluyor. Ama o benim can yoldaşım. Sırtımda olduğu sürece hiç sesi çıkmaz, kendini güvende hisseder. Ben ona kurban olurum."

Kaynak: İHA