Bodrum'da Vahşet! Ağzı Bağlı Poşetteki Yavru Kediler Can Verdi

Olay, dün Bodrum’un Kızılağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Yoldan geçen bir kişi, çöp konteynerinden gelen sesler üzerine çöpleri kontrol etti. Sesin bağlı bir poşetten geldiğini fark eden kişi, poşeti açtığında 3 yavru kediyle karşılaştı.

SAĞ KALANI SAHİPLENDİ

Yavru kedilerden 2’sinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, hayatta olduğu anlaşılan diğer yavru ise poşetten çıkarıldı. Kedileri bulan ve sağ kalan yavruyu sahiplenen kişi, çektiği videoda yaşanan duruma tepki gösterdi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA