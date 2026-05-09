Adana'da Atlara Kırbaçlı İşkence! 3 Çocuk Hakkında Yasal İşlem

Adana’da hayvanlara yönelik şiddet içeren görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında 'Atlara Kırbaçlı İşkence' başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hayvanlara eziyet ettiği tespit edilen 3 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin sürdüğü bildirildi. Ayrıca ilgili kişiler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı da uygulandı.

Kaynak: AA