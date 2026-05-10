Han İnşaat Sahibi Orhan Yıldırım Gözaltına Alındı
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonda, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
TÜRKİYE DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI
Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu belirlenen Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım, Türkiye dönüşünde gözaltına alındı.
Kaynak: Habertürk
