Bir 'Çöp Ev' Daha... Yer Mersin: Çıkarılan Atık Miktarına İnanamayacaksınız!

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Öğretmenler Mahallesi’nde ‘çöp ev’ olarak bilinen bir evden 28 ton atık temizlendi. Tarsus Belediyesi ekipleri, çevre sağlığını tehdit eden kötü koku ve görüntü kirliliğine son verdi. Belediye Başkanı Ali Boltaç, halk sağlığı için bu tür durumlara asla kayıtsız kalmayacaklarını vurguladı.

Son Güncelleme:
Bir 'Çöp Ev' Daha... Yer Mersin: Çıkarılan Atık Miktarına İnanamayacaksınız!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarsus’un Öğretmenler Mahallesi’nde, çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine ortaya çıkan ‘çöp ev’ sorunu, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çözüldü. Tarsus Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda harekete geçti. Yapılan incelemede, evde eski kıyafetler, halılar, fideler, teneke kutular ve çeşitli evsel atıkların biriktiği tespit edildi. Toplamda yaklaşık 10 kamyon dolusu, 28 ton atık evden çıkarılarak bertaraf edildi.

Bir 'Çöp Ev' Daha... Yer Mersin: Çıkarılan Atık Miktarına İnanamayacaksınız! - Resim : 1

Çevreye yayılan kötü koku ve görüntü kirliliği, mahalle sakinlerinin sağlığını tehdit ediyordu. Zabıta ekipleri, emniyet güçlerinin gözetiminde evi tamamen boşaltırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de ev ve çevresinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Bir 'Çöp Ev' Daha... Yer Mersin: Çıkarılan Atık Miktarına İnanamayacaksınız! - Resim : 2

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir duruma kayıtsız kalamayız. Öğretmenler Mahallesi’nde ekiplerimizin kararlı çalışmasıyla çöp evden 28 ton atık çıkarıldı. Halk sağlığını tehlikeye atan her durumda aynı hassasiyetle müdahale edeceğiz” diyerek belediyenin bu tür olaylara karşı sıfır tolerans politikası izleyeceğini vurguladı.

Kötü Koku İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi: Çöp Evden 2 Kamyonet Atık ÇıktıKötü Koku İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi: Çöp Evden 2 Kamyonet Atık ÇıktıGüncel

Bir 'Çöp Ev' Vakası Daha! Kötü Koku Mahalleyi Ayağa Kaldırdı, Mikrop Yuvasından Çıkanlar Şoke EttiBir 'Çöp Ev' Vakası Daha! Kötü Koku Mahalleyi Ayağa Kaldırdı, Mikrop Yuvasından Çıkanlar Şoke EttiGüncel

İki Ayrı Ev, 8 Kamyon Çöp!İki Ayrı Ev, 8 Kamyon Çöp!Yurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin
Son Güncelleme:
2.5 Milyon Yıl Sonra Bir İlk! Felaket ‘Geliyorum’ Demişti, Eğirdir Gölü İkiye Bölündü Felaket ‘Geliyorum’ Demişti, İkiye Bölündü
Son Dakika: PFDK Kararını Açıkladı: Sakaryaspor'un Hükmen Mağlubiyeti Kesinleşti Dev Kulübün Hükmen Mağlubiyeti Kesinleşti
Mardin'de Vahşet! Çobanlar, Yanmış Ceset Buldu Çobanlar, Yanmış Ceset Buldu
TFF’de Derbi Alarmı! Galatasaray-Beşiktaş Maçına Atanan Yasin Kol İle İlgili Bomba İddia: Bu Detay Herkesin Gözünden Kaçmış TFF’de Derbi Alarmı! Hakem Detayı Bomba
ÇOK OKUNANLAR
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! MOSSAD'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!
Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Kira Artış Oranı Belli Oldu