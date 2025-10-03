Bir 'Çöp Ev' Daha... Yer Mersin: Çıkarılan Atık Miktarına İnanamayacaksınız!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarsus’un Öğretmenler Mahallesi’nde, çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine ortaya çıkan ‘çöp ev’ sorunu, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çözüldü. Tarsus Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda harekete geçti. Yapılan incelemede, evde eski kıyafetler, halılar, fideler, teneke kutular ve çeşitli evsel atıkların biriktiği tespit edildi. Toplamda yaklaşık 10 kamyon dolusu, 28 ton atık evden çıkarılarak bertaraf edildi.

Çevreye yayılan kötü koku ve görüntü kirliliği, mahalle sakinlerinin sağlığını tehdit ediyordu. Zabıta ekipleri, emniyet güçlerinin gözetiminde evi tamamen boşaltırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de ev ve çevresinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir duruma kayıtsız kalamayız. Öğretmenler Mahallesi’nde ekiplerimizin kararlı çalışmasıyla çöp evden 28 ton atık çıkarıldı. Halk sağlığını tehlikeye atan her durumda aynı hassasiyetle müdahale edeceğiz” diyerek belediyenin bu tür olaylara karşı sıfır tolerans politikası izleyeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA