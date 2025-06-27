Bir 'Çöp Ev' Vakası Daha! Kötü Koku Mahalleyi Ayağa Kaldırdı, Mikrop Yuvasından Çıkanlar Şoke Etti

'Çöp ev' vakalarına bir yenisi daha eklendi. Mardin'de çevre sağlığını tehdit eden 'çöp ev' mahalle sakinleri isyan ettirdi. Şikayet üzerine evde biriken eski eşyalar, yemek artıkları, plastik atıklar ve çeşitli çöpler tahliye edilerek temizlik işlemi gerçekleştirildi.

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Bir 'Çöp Ev' Vakası Daha! Kötü Koku Mahalleyi Ayağa Kaldırdı, Mikrop Yuvasından Çıkanlar Şoke Etti
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Mardin’in Artuklu ilçesindeki 'çöp ev' ekipleri harekete geçirdi. Cumhuriyet Mahallesi 13. Sokak’ta bulunan ve kötü koku ile hijyenik olmayan şartlar nedeniyle çevrede rahatsızlığa neden olan ev, Artuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tespiti üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

EVDEN ÇIKANLAR ARASINDA YOK YOK

Zabıta ekiplerinin gözetiminde yürütülen çalışmalarda, evde biriken eski eşyalar, yemek artıkları, plastik atıklar ve çeşitli çöpler tahliye edilerek temizlik işlemi gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmasıyla evdeki kötü kokular giderilirken, hijyenik olmayan şartların da ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Bir 'Çöp Ev' Vakası Daha! Kötü Koku Mahalleyi Ayağa Kaldırdı, Mikrop Yuvasından Çıkanlar Şoke Etti - Resim : 1

Belediyeden yapılan açıklamada, benzer durumların ilgili birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulanarak, bu tür müdahalelerin halk sağlığı açısından önem taşıdığı ifade edildi.

İki Ayrı Ev, 8 Kamyon Çöp!İki Ayrı Ev, 8 Kamyon Çöp!Yurttan Haberler

Kaynak: İHA

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