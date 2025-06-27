DEVA'da İstifa Depremi: İki Vekil Partiden Ayrıldı

DEVA Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu partiden istifa ettiklerini duyurdu.

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DEVA'da İstifa Depremi: İki Vekil Partiden Ayrıldı
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, yaptıkları açıklamalarla partilerinden ayrıldıklarını duyurdu.

DEVA Partisi kurucuları arasında yer alan Cem Avşar, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı. Avşar, "Türkiye’yi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkarmak için yola çıktık. Ancak geldiğimiz noktada siyasi duruşumla DEVA Partisinin politik süreci arasında bir mesafe oluştu. Uzun bir değerlendirme süreci sonunda ayrılma kararı aldım" dedi. Avşar, partide birlikte görev yaptığı Genel Başkan Ali Babacan başta olmak üzere tüm kurucu ve teşkilat üyelerine teşekkür ederek, "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" şiarıyla çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

'SİYASİ YAKLAŞIMIMDA FARKLILAŞMALAR OLDU'

İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu da siyaset hayatına başladığı ve kurucusu olduğu DEVA Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Rızvanoğlu, "Türkiye’nin derinleşen sorunları karşısında siyasi yaklaşımımda farklılaşmalar oldu. Hem kendim hem de partim açısından daha sağlıklı bir sürecin önünü açmak adına bu kararı aldım" ifadelerini kullandı. DEVA Partisi’ni "bir okul" olarak tanımlayan Rızvanoğlu, Ali Babacan ve partide birlikte çalıştığı herkese teşekkür ederek, muhalefet partilerinin ortak değerlerde buluşarak birlikte mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Rızvanoğlu, "Daha adil, daha özgür ve daha huzurlu bir Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: ANKA

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