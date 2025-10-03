2.5 Milyon Yıl Sonra Bir İlk! Felaket ‘Geliyorum’ Demişti, Eğirdir Gölü İkiye Bölündü

Isparta’da 2.5 milyon yıl önce buzul çağından bu yana bir ilk yaşandı. Kentin su kaynağı Eğirdir Gölü, ikiye bölündü. Gölün bir yıl içinde yaklaşık 1 metre derinlik kaybettiğini belirten Prof. Dr. Fahrettin Küçük “Şu an 10 yıl boyunca kesintisiz yağış olsa dahi, çekilen yer altı sularını geri getiremeyiz” dedi.

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü, Isparta'nın içme suyu kaynağı Eğirdir Gölü, kuraklık ve kontrolsüz tarımsal sulama nedeniyle alarm vermeye başladı. Göl kuzey ve güney havzalarının birbirinden tamamen ayrılmasıyla fiilen ikiye bölündü.

Eğirdir Gölü ikiye bölündü

FELAKETİN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNDE

Gölden kaydedilen görüntüler, su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü, bazı bölgelerde ise tamamen çekildiğini ortaya koydu. Orta kısımlarda oluşan adacıklar ve vatandaşların göl tabanından yürüyerek karşıya geçmesi, göldeki su kaybının vahametini gözler önüne serdi.

Su seviyesi 1 yılda ciddi oranda düştü

“EN KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞİYOR”

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Su Ürünleri Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Küçük, Eğirdir Gölü’nde yaşanan sürecin bilim insanları tarafından yıllar öncesinden öngörüldüğünü hatırlattı.

Eğirdir, Beyşehir ve Orta Anadolu’daki pek çok göl en kötü dönemini yaşıyor” diyen Küçük, gölün kuzey ve güney havzalarının bağlantısının kopmasının canlı bir organizmada organ kaybı gibi olduğunu vurguladı.

“10 YIL YAĞMUR YAĞSA DA ESKİSİ GİBİ OLMAZ”

Yeraltı sularındaki düşüşe dikkat çeken Prof. Dr. Küçük, “Şu an 10 yıl boyunca kesintisiz yağış olsa dahi, çekilen yer altı sularını geri getiremeyiz. Bu durumun telafisi çok zor” ifadelerini kullandı.

Gölün sadece bir yıl içinde yaklaşık 1 metre derinlik kaybettiğini belirten Küçük, bu düşüşün buharlaşmayı artırarak kuruma sürecini hızlandırdığını söyledi.

HOYRAN BÖLGESİ DAHA AVANTAJLI

Gölün Hoyran bölgesinde kaynak suyu girişinin nispeten fazla olduğunu dile getiren Küçük, alt havzaya yeterli su ulaşmadığı sürece gölün canlılığını yitireceğini söyledi.

"İKİ KÜÇÜK GÖL HALİNE GELEBİLİR"

Mevcut koşullar devam ederse Eğirdir Gölü’nün önümüzdeki on yıl içinde iki ayrı su kütlesine dönüşebileceği öngörüsünde bulunan Küçük, gölün her geçen yıl daha da sığlaştığını ve bu durumun buharlaşmayı artırarak doğal döngüyü bozulma noktasına getirdiğini söyledi.

Kaynak: DHA

