Taksim'de Kumar Operasyonu! Uyuşturucu Paketlerken Basıldılar

Taksim'de bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında iki kişi, masada poşetlere kokain paketlerken yakalandı. Baskın esnasında yemek almaya gittiğini söyleyen ve kokain paketinde parmak izi çıkan şahıs ise 18 gün sonra kimliğini almak için emniyete gidince yakalanıp tutuklandı.

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Taksim'de Kumar Operasyonu! Uyuşturucu Paketlerken Basıldılar

İstanbul'da Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını aldı. 6 Mart Pazar günü saat 00.00 sıralarında kıraathaneye baskın düzenleyen polis, 2 şüphelinin şeffaf poşetlere kokain ve marihuana paketlediğini gördü. Bunun üzerine iki şüpheli gözaltına alınıp içeride arama yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 16 adet paketlenmeye hazır toplamda 10 gram kokain, 0,7 gram marihuana, şeffaf poşet içerisinde 26 gram kokain, tabak üzerinde 14 gram kokain, çok sayıda şeffaf renkli poşet, 4 cep telefonu ve kimlik ele geçirildi.

PAKETLERKEN YAKALANDILAR

Ele geçirilen toplamda 50 gram kokain ile gözaltına alınan Hikmet F. (31) ve Cezayir uyruklu Rabah M. (34) emniyete götürüldü. Kıraathane ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan iki şüpheli, sevk edildiği adliyeye çıkartıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Taksim'de Kumar Operasyonu! Uyuşturucu Paketlerken Basıldılar - Resim : 1

KİMLİĞİNİ ALMAYA GELİNCE TUTUKLANDI

Operasyondan 18 gün sonra Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine gelen bir şahıs, olay günü kıraathanede arama olduğu sırada kendisinin de yemek almaya gittiğini söyledi. Kimliğinin kıraathanede düşmüş olabileceğini belirten kişi, onu geri almak istedi. Ancak polis, poşet ve tabak üstünde yaptığı çalışmada aldığı parmak izlerinden birinin, kimliğini almaya gelen Onur P.'ye ait olduğunu belirledi. Emniyette gözaltına alınan Onur P. de adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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