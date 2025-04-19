Sevil Akdağ Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Tutuklandı mı? Oyuncu Sevil Akdağ Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

İstanbul'da yaşanan kan donduran olayda, oyuncu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdü. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından vatandaşlar, Sevil Akdağ kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı ve tutuklandı mı? sorularını araştırmaya başladı. İşte Sevil Akdağ hakkında merak edilen tüm detaylar...

SEVİL AKDAĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Oyuncu Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993 tarihinde Mardin'de doğdu. Genç yaşlardan itibaren müzik ve televizyon dünyasına ilgi duyan Akdağ, oyunculuk kariyerine müzik klipleri, reklam filmleri ve tanıtım projeleriyle adım attı.

OYUNCU SEVİL AKDAĞ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Sinema kariyerinde daha çok korku ve doğaüstü temalı yapımlarda boy gösteren Sevil Akdağ, 2019 yılında vizyona giren "Kulyas: Lanetin Bedeli" adlı filmde "Zülal" karakterini canlandırdı. 2021 yılında gösterime giren "Enna: Kara Büyü" filminde de rol aldı.

Ayrıca, komedi türündeki Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! (2019) filminde yer aldı.

Televizyon ekranlarında da çeşitli projelerde rol alan Akdağ, TRT 1’de yayınlanan "Tutunamayanlar" dizisinde hemşire karakterine hayat verdi.

ATV’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de "Sevilay" karakteriyle dikkat çeken bir performans sergiledi.

Ayrıca bir dönem FOX TV'de yayınlanan "Yasak Elma" dizisinde de kamera karşısına geçti.

SEVİL AKDAĞ TUTUKLANDI MI, NE OLDU?

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevil Akdağ ve arkadaşı Elif Kırav dışarıda buluştuktan sonra Kırav’ın evine geçti. Evde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Akdağ, Kırav’ı bıçaklayarak öldürdü ve ardından kendi bileklerini keserek olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Sevil Akdağ’ın tutuklanıp tutuklanmadığına ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi