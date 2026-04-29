Sözleri Büyük Tepki Çekmişti, Mine Kırıkkanat'a Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar Mine Kırıkkanat hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

NE DEMİŞTİ?

Başsavcılık açıklamasında, Kırıkkanat’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yapılan bir paylaşımı 'kripto kılıç artığı' ifadesiyle alıntılayarak yeniden paylaştığının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu ifadenin Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Kırıkkanat, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, kullandığı ifadenin tarihsel anlamını bilmediğini belirterek Alevi yurttaşlardan özür dilemiş ve "Cehaletimi bağışlayın" ifadelerini kullanmıştı. Tepkilerin sürmesi üzerine Cumhuriyet gazetesindeki yazılarına ara verdiğini duyuran Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yenildim, çekiliyorum" ifadelerine yer vermişti. Öte yandan Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak özür dilediğini duyurmuştu.

