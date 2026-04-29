Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na Özür Telefonu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı 'kılıç artığı' ifadesiyle tepki toplayan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak özür dilediğini açıkladı. Kırıkkanat, "Gösterdiği olgunluğa minnettarım" ifadesini kullandı.

Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na Özür Telefonu
Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'kripto kılıç artığı' ifadesini kullanması nedeniyle tepki toplayan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'ndan bizzat özür dilediğini açıkladı.

TELEFONLA ARADI, ÖZÜR DİLEDİ

Kırıkkanat, X (Twitter) platformundan yaptığı paylaşımda, eski CHP liderini telefonla aradığını ve 'içtenlikle özür dilediğini' belirterek "Gösterdiği olgunluğa minnettarım" dedi.

Kırıkkanat'ın yorum ve etkileşime kapattığı paylaşımı şöyle:

"Kırıkkanat Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, kendisi hakkında yaptığım talihsiz paylaşım için içtenlikle özür diledim. Gösterdiği olgunluğa minnettarım. Saygılarımla"

TEPKİLERİN ARDINDAN YAZILARINA ARA VERDİ

Cumhuriyet'in web sitesinde 27 Nisan gecesi yayımlanan yazısında Kırıkkanat, tepkiler sonrası yazılarına ara verdiğini duyurmuştu.

Yazıda, "Cumhuriyet’in değerli okurlarına: Son günlerde yaşananlar üzerine yazılarıma bir süre ara veriyorum. Sevgiyle kalın" ifadeleri yer almıştı.

Kırıkkanat, X hesabından yazısını paylaşırken ise "Kazandınız kötüler. Biz yenilmeyi de biliriz. Yenildim, çekiliyorum. At sizin, meydan sizin, rahat rahat oynayın" demişti.

'Kripto kılıç artığı' paylaşımına gelen tepkiler üzerine Kırıkkanat, Alevilerden özür dilemiş ve "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" paylaşımında bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu İçin 'Kılıç Artığı' İfadesini Kullanan Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet'teki Yazılarına Ara VerdiKemal Kılıçdaroğlu İçin 'Kılıç Artığı' İfadesini Kullanan Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet'teki Yazılarına Ara VerdiGüncel

'Görüntü Yok' Denmişti, JASAT Buldu: Gülistan Doku Dosyasında 6 Saatlik Kayıp Kayıt İçin Düğmeye Basıldı Gülistan Doku Dosyasında 6 Saatlik Kayıp Kayıt İçin Düğmeye Basıldı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
6 Şubat Depremlerinde Ailesini Kaybeden Sait Bilgin'den Bakan Gürlek'e Adalet Çağrısı: Kahramanlara Borcumuz Var 6 Şubat'ta Ailesini Kaybeden Sait Bilgin'den Bakan Gürlek'e Çağrı
Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu
ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı
BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor
Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu
Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi