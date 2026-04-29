Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na Özür Telefonu

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'kripto kılıç artığı' ifadesini kullanması nedeniyle tepki toplayan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'ndan bizzat özür dilediğini açıkladı.

TELEFONLA ARADI, ÖZÜR DİLEDİ

Kırıkkanat, X (Twitter) platformundan yaptığı paylaşımda, eski CHP liderini telefonla aradığını ve 'içtenlikle özür dilediğini' belirterek "Gösterdiği olgunluğa minnettarım" dedi.

Kırıkkanat'ın yorum ve etkileşime kapattığı paylaşımı şöyle:

Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, kendisi hakkında yaptığım talihsiz paylaşım için içtenlikle özür diledim. Gösterdiği olgunluğa minnettarım🙏

Saygılarımla, @kilicdarogluk — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) April 29, 2026

TEPKİLERİN ARDINDAN YAZILARINA ARA VERDİ

Cumhuriyet'in web sitesinde 27 Nisan gecesi yayımlanan yazısında Kırıkkanat, tepkiler sonrası yazılarına ara verdiğini duyurmuştu.

Yazıda, "Cumhuriyet’in değerli okurlarına: Son günlerde yaşananlar üzerine yazılarıma bir süre ara veriyorum. Sevgiyle kalın" ifadeleri yer almıştı.

Kırıkkanat, X hesabından yazısını paylaşırken ise "Kazandınız kötüler. Biz yenilmeyi de biliriz. Yenildim, çekiliyorum. At sizin, meydan sizin, rahat rahat oynayın" demişti.

'Kripto kılıç artığı' paylaşımına gelen tepkiler üzerine Kırıkkanat, Alevilerden özür dilemiş ve "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" paylaşımında bulunmuştu.

