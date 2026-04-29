6 Şubat Depremlerinde Ailesini Kaybeden Sait Bilgin'den Bakan Gürlek'e Adalet Çağrısı: Kahramanlara Borcumuz Var

6 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen ve 11 kentte on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından, yıkılan binaların sahipleri ve yapsatçılarına yönelik açılan davalar görülmeye devam ediyor.

115 KİŞİYE MEZAR OLAN SİTE

Son olarak Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Penta Park Sitesi’nin 1 ve 3. blokları, 6 Şubat depremlerinde yerle bir olmuş, 115 kişi hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yapsatçılar Özcan Çakmak, Mesut Başkır ve Metin Başkır hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

TAHLİYE KARARINA TEPKİ

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, tutuklu sanıklardan Mesut Başkır’ın tutukluluğunun devamına karar verilirken, Özcan Çakmak’ın tahliyesine hükmedildi.

Bu gelişmenin ardından Penta Park Sitesi'nde eşi, çocukları ve aynı aileden 9 kişiyi kaybeden BilginPro'nun sahibi yazılımcı Mehmet Sait Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tahliye kararına tepki gösterdi.

'YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI'

Bilgin, tahliye edilen Çakmak'ın sitenin yapılış ve pazarlanma sürecinde 'müteahhit' olarak yer aldığını ve bu sıfatla daireleri pazarlandığını belirtti. Bilgin, 6 Şubat depremlerinin ardından kendilerinin enkaz başında kurtarma çalışmaları yaparken yapsatçı Çakmak'ın tekneyle Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını anımsatarak, "Özcan Çakmak, önceki duruşmalarda “Biz sadece şirket görevlisiyiz.” diyerek neredeyse suçu, binada hayatını kaybeden insanlara yüklemeye çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

'GÜNLERCE SARI MONT ARADIM'

Açık mektubunda yaşadığı acıyı da paylaşan Bilgin, enkaz altında ailesinin izini sürerken günlerce çocuklarının sarı montunu aradığını anlattı. “Bir baba olarak evladımın cansız bedenine ulaşabilmek için bir renk aradım” ifadelerini kullanan Bilgin, yaşananların unutulmayacağını vurguladı.

Bilgin, davada sadece müteahhitlerin değil, ihmali bulunan tüm tarafların yargılanması gerektiğini belirterek, “Başka kusurların varlığı, asıl sorumluların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz” dedi. Penta Park ve Ezgi Apartmanı davalarının deprem felaketinin sembol dosyaları olduğunu ifade eden Bilgin, sürecin “Oldu bittiye getirilmemesi” çağrısında bulundu.

'SORUMLULUKTAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR'

Bilgin, "Bilirkişi raporlarında da yer aldığı üzere; statik proje ve tüm yapı-imar işlemlerinde yetkili olan inşaat mühendisi Özcan Çakmak, son duruşmada şirkette yalnızca muhasebe ve işe alım işlerine baktığını, teknik sorumluluğunun bulunmadığını savunmuş ve an itibariyle tahliye edilmiştir. Oysa projeyi “Ben bu yapıya dünya tecrübelerimi, uluslararası birikimimi aktardım.” diyerek pazarlayan ve inşaatın her aşamasında “yetkili benim” diyerek sürecin başında duran Özcan Çakmak’ın bugün tüm sorumluluğu vefat eden ağabeyine yükleyip “Benim teknik sorumluluğum yoktur” demesi akla ve vicdana uygun değildir" diyerek Çakmak'ın sorumluluktan kaçmaya çalıştığını ancak söz konusu bilgilerin bilirkişi raporlarıyla da dosyaya girdiğini ifade etti.

'VİCDANLARI YARALAYAN ADALETSİZLİK DUYGUSU'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen Bilgin, "Bu güzel insanlara, bu vatan için karşılıksız iyilikler yapmış isimsiz kahramanlara karşı bir adalet borcumuz var Sayın Bakanım. Ben hukukçu değilim. Verilen kararlar hukuken usule uygun olabilir. Ancak vicdanları yaralayan bir adaletsizlik duygusu oluştuğuna ben de, tüm Kahramanmaraş da şahittir" ifadeleriyle verilen kararın hukuka uygun olsa dahi vicdanları yaralayan adaletsizlik duygusu oluşturduğunu dile getirdi.

Bilgin, Bakan Gürlek'in faili meçhul dosyalara yönelik olarak sarf ettiği “İşin ucu nereye ulaşırsa ulaşsın geri adım atılmayacak!” sözünün toplumda umut yarattığını ancak burada faillerin meçhul değil ayan olduğunu belirtti.

'MERHEM OLACAK TEK ŞEY, İRADENİZLE ADALETİN TESİS EDİLMESİDİR'

"Tahliye kararı verilen Özcan Çakmak, evrak üzerinde teknik sorumlu görünmese bile; bilirkişi raporları ve kamuoyuna yansıyan süreç birlikte değerlendirildiğinde ciddi sorumluluk iddialarının odağındadır" diyen Bilgin, "Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve faillerin hukuktan kaçmadan hesap vermesi konusunda gereğinin yapılacağına dair inancımızı koruyoruz. Bu ülkenin sessiz çoğunluğu olarak gönüllerimize merhem olacak tek şey; iradenizle adaletin gecikmeden tesis edilmesidir." sözleriyle Bakan Gürlek'e çağrıda bulundu.

Sayın Adalet Bakanım,



Size bu açık mektubu 6 Şubat depreminde eşini, çocuklarını ve aynı aileden 9 canını kum gibi dağılan bir binada kaybetmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yazıyorum.



— M. Sait Bilgin (@saitbilgin) April 29, 2026

Kaynak: Haber Merkezi