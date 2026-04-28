Kemal Kılıçdaroğlu İçin 'Kılıç Artığı' İfadesini Kullanan Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet'teki Yazılarına Ara Verdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nu yönelik olarak kullandığı 'kılıç artığı' ifadesi nedeniyle büyük tepki çeken Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet'teki yazılarına ara verdiğini açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Kırıkkanat, "Kazandınız kötüler. Biz yenilmeyi de biliriz. Yenildim, çekiliyorum. At sizin, meydan sizin, rahat rahat oynayın" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı 'kılıç artığı' ifadesi nedeniyle tepki çeken Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, yazılarına ara verdiğini duyurdu.

'YAZILARIMA ARA VERİYORUM'

Kırıkkanat, dün gece Cumhuriyet'in web sitesinde yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet’in değerli okurlarına: Son günlerde yaşananlar üzerine yazılarıma bir süre ara veriyorum. Sevgiyle kalın."

'RAHAT RAHAT OYNAYIN'

Kırıkkanat, X hesabından yazısını paylaşırken ise "Kazandınız kötüler. Biz yenilmeyi de biliriz. Yenildim, çekiliyorum. At sizin, meydan sizin, rahat rahat oynayın" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir paylaşımı alıntılayarak "kripto kılıç artığı" yazmıştı. Kırıkkanat, gelen tepkilerin ardından Alevilerden özür dilemiş ve Kılıçdaroğlu'nun soy isminden yola çıkarak benzetme yaptığını söyleyerek, "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" paylaşımında bulunmuştu.

