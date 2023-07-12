Menzil 'şeyh'i Abdülbaki Erol öldü
Son dakika... Türkiye'deki en büyük ve siyasi olarak etkisi büyük yapılanmalardan olan Menzil cemaatinin 'şeyh'i, tarikat üyelerinin "gavs" olarak adlandırdığı Abdülbaki Erol, yaşamını yitirdi.
Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Tarikat üyelerinin "gavs" olarak adlandırdığı Erol'un ölümü, cemaatin sosyal medya hesabından "Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî hazretleri tedavi gördüğü Emsey Hastanesi'nde bugün saat 14.10 itibarıyla ahirete irtihal etmiştir" ifadeleriyle duyuruldu.
Erol, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Menzil'in yayın organı Semerkand TV'den yapılan açıklamada, "Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım" ifadeleri kullandı.
Abdülbaki Erol, cemaatte babasından sonra "şeyh" olan abisi Muhammed Raşid Erol'un 1993'te ölümü sonrası yerine geçen isim olmuştu.