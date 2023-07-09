Kızılay'ın başına 'Menzil' geçti

Türkiye Kızılay Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan ve Menzil Cemaati'ne yakınlığı ile bilinen Fatma Meriç Yılmaz, yeni Kızılay Başkanı oldu.

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Kızılay'ın başına 'Menzil' geçti

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 kentte büyük bir yıkıma neden olmuş, resmi rakamlara göre 50 binin üzerinden yurttaş hayatını kaybetmişti. 

KIZILAY'IN ÇADIR SKANDALI 

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş depreminde milyonlarca yurttaş etkilenirken; Kızılay'ın sanatçı Haluk Levent'in kurduğu AHBAP Derneği çadır satması büyük tepki çekmişti. 

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın tüm istifa çağrılarına rağmen görevinde kalmakta ısrar etmesi de tepki çeken diğer bir başlık olmuştu. 

VE KINIK İSTİFA ETTİ...

Kınık 14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamış, istifa kararının ardından Kızılay Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplanarak oybirliği ile genel kurula gitme kararı almıştı. 

KIZILAY MENZİLE EMANET

Türkiye Kızılay Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu, bugün Ankara'da gerçekleşti.

BirGün'de yer alan habere göre, Kızılay'ın yeni başkanı, tek aday olan Fatma Meriç Yılmaz oldu. Yılmaz, Kerem Kınık'ın istifasının ardından Kızılay Genel Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Kızılay Başkanlığı koltuğuna oturan Fatma Meriç Yılmaz, Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla biliniyor.

Kızılay’ın Menzil Cemaati mensuplarına verilen ihalelerinde Fatma Meriç Yılmaz’ın dahli olduğu iddia ediliyor.

Etiketler
Kızılay Deprem Kerem Kınık
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