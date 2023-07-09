Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel felaketi: İlçe merkezi sular altında kaldı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü. İlçede araçlar sular altında kalırken bazı sürücüler akıntıya kapılmamak için araçlardan atlayarak hayatlarını kurtardı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sağanak yağış nedeniyle araçlar sular altında kaldı.
Devrek'te geceden itibaren etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi sular altında kaldı.
Su taşkınları nedeniyle seyir halindeki araçlar ve park halindeki araçlar sular altında kaldı. Bazı araç sürücüleri akıntıya kapılmamak için araçlarından atlayarak canını zor kurtardı. Araçları sular altında kalan bazı sürücüler ise zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: İHA
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