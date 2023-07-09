Takvim açıklandı: Okulların açılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma takvimine göre okullar 11 Eylül'de açılacak. Öğrenciler eğitim-öğretim yılını 14 Haziran 2024 Cuma çalacak son zil ile bitirecek.

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Takvim açıklandı: Okulların açılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma takvimini açıkladı.

Buna göre yaz tatilinin sona ermesinin ardından ilk ders zili 11 Eylül’de çalacak.

MEB'den yapılan açıklamada 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın 14 Haziran Cuma günü sona ereceği belirtildi:

MEB'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

İlk Ders zili, 11 Eylül’de çalacak.

İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.

Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere…

 
 
 
 
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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