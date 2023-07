Uzmanı anlattı: İşte LGS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler!

19 Temmuz'a kadar sürecek olan LGS tercih başvuruları dönemi başladı. Online eğitim platformu rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, LGS tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları süreci başladı. Rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, 19 Temmuz'a kadar devam edecek olan tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri aktarıyor.



YÜZDELİK DİLİM PUANDAN DAHA ÖNEMLİ

Yüzdelik dilimin alınan puandan daha önemli olduğunun altını çizen rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, “Öğrencilerimizin ve velilerimizin aklında genellikle her sene ‘puana göre mi yoksa yüzdelik dilime göre mi tercih yapacağız' sorusu yer alıyor. Bu sorunun cevabı her sene için yüzdelik dilimdir diyebiliriz. Örneğin 400 puan alan bir öğrencinin dilimi yüzde 6 olsun, tercih listesine okul yerleştirirken yüzde 3-12 arasındaki okulları seçmesi gerekir. Eğer ‘geçen sene hangi okullar 400 puanla almış, ben onları yazayım' düşüncesiyle hareket ederse kendi yüzdelik dilimine uymayan, yanlış dilimleri tercih listesine eklemiş olur. Bu noktada şu iyi anlaşılmalıdır, 400 puan bu sene yüzde 6'yı gösterirken belki de geçen sene yüzde 3'lük bir dilimi göstermiş olabilir. Yüzdelik dilim her sene sınava giren öğrenci sayısı, sınavın zorluğu/kolaylığına göre değişen bir parametredir” dedi.



BİR STRATEJİ OLMALI

Tercih listesi yapmanın da bir stratejisi olduğunu söyleyen rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, “MEB öğrencilerimize 10 adet tercih hakkı sunuyor. Tercih listesi oluştururken genellikle ilk üç liseye öğrencinin yüzdelik diliminden daha yüksek, öğrencinin çok istediği liseleri yazıyoruz. Sonraki dört liseye öğrencinin yüzdelik dilimine yakın ve kazanma ihtimali çok yüksek olan liseleri yazıyoruz. Bu aralığı yazarken sıralamaya oldukça dikkat etmek gerekiyor, öğrencinin yüzdelik dilimine yakın liseler olduğu için bir lisenin yerini değiştirmek istediğimizde bile iyice düşünülmelidir. Son iki lise ise öğrencinin yüzdelik diliminden düşük, öğrencimizin açıkta kalmaması için yazılan liseler olmuş oluyor. Genellikle öğrenciler bu son liselere kalmadan üstlerde yazdığı bir okula yerleşmiş oluyor fakat yine de ‘bu liseler bana çıkmaz' mantığı ile araştırılmadan tercih listesine hiçbir lise yazılmamalıdır” ifadelerini kullandı.



HER OKUL DOĞRU TERCİH OLMAYABİLİR

Yüzdelik dilimin uygun olduğu her okulun öğrenci için doğru tercih olmayabileceğini belirten rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, şunları söyledi:

“Sadece yüzdelik dilime bakarak tercih listesi oluşturmak maalesef öğrencimiz için uygun olmayabilir. Okulun öğrencimizin yaşadığı yere olan konumu, ulaşım olanakları, eğer başka bir il için tercih yapıyorsanız okulların yurt olanakları, hazırlığın olup olmadığı, eğitim dilinin ne olduğu, ikinci yabancı dil seçenekleri olup olmadığı, öğrencimiz ileride sayısal dışında eşit ağırlık, sözel veya dil tercihi yapmak istiyorsa gideceği lisede bu alanların açılıp açılmadığı, kulüp ve sosyal faaliyetleri, sosyal etkinlik ve yarışmalara verilen önem dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Ayrıca yazılan her okul mutlaka yerinde ziyaret edilmeli ve okulun durumu, bahçesi, yöneticileri, çalışanlarıyla okul hakkında sohbet edilmelidir.”



Derece öğrencilerinin ilk tercihinin genellikle fen liseleri olduğunu söyleyen rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, “Öğrencinin gelecekte ne istediği oldukça önemlidir. Gelecekte mühendis olmak veya tıp okumak istemeyen, sayısal alanı tercih etmeyecek bir derece öğrencisi, yüzdelik dilimine uygun başarılı Anadolu Liselerini tercih edip hedeflerine uygun bir eğitim de alabilir” ifadelerini kullandı.



OKUL BAŞARISI SADECE YÜZDELİK DİLİMLE ÖLÇÜLMEZ

Yüzdelik dilimleri yüksek okulların başarılı okullar olarak bilindiği ve bunun çoğu zaman doğru olduğunu dile getiren rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, “Fakat yüzdelik dilimi düşük her okul başarısız demek doğru olmayacaktır. Bu noktada okulun mezunlarının kazandığı üniversitelere bakmak önemlidir. Bu bilgileri liselerin web sitelerinden veya okul yöneticilerinden velilerimiz öğrenebilirler” diye konuştu.



Yüzdelik dilimi bulunmayan okulların kafa karışıklığı yaratmaması gerektiğini ve listeye eklenebileceğini söyleyen rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, “Tercih robotunda bazı okulların karşısında yüzdelik dilim bilgisi görünmeyebilir. Bunların çoğu yeni açılan okullardır. Bazıları da geçen sene yüzdelik dilimi oluşmayan ya da bu yıl statü değiştiren okullar olabilir. Bu okulları tercih edecekseniz bulunduğu yerdeki eşdeğer okullara bakarak tercih yapabilirsiniz” dedi.