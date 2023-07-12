İstanbul merkezli 23 ilde operasyon: 71 gözaltı

Araç kiralama firmasına ait internet sitesinin sahtesini kurarak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 71 kişi yakalandı.

Son Güncelleme:
İstanbul merkezli 23 ilde operasyon: 71 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, son günlerde bir araç kiralama firmasına ait internet sitesinin sahtelerinin oltalama yöntemiyle kurulduğu ve bu sitelerden hizmet temin etmek isteyenlerin ödeme yapmalarına rağmen kiralanan araçları teslim alamadıkları ve dolandırıldıkları ihbarları üzerine harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik çalışmalarda temin edilen hesap hareketleri incelendi. Örgütlü bir şekilde hareket ederek çok sayıda vatandaşı mağdur eden şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 23 ilde 107 şahsa yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, başka bir suçtan hükümlü ve cezaevinde olan 16 kişinin dahil olduğu 71 şahıs yakalandı. Çok sayıda suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital malzeme ve bilgisayarlara el konulurken, firari 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Gözaltı
Son Güncelleme:
Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasında İsveç çatlağı! 'Bahçeli ikna edilsin' talimatı verildi Erdoğan ve Bahçeli arasında İsveç çatlağı!
Kalabalık ortamdan sıkılan 3 burç! Asla insanlara tahammül edemiyorlar asla Kalabalık ortamdan sıkılan 3 burç! Asla insanlara tahammül edemiyorlar asla
Avukatı Bi̇lgütay Durna: ‘‘Merdan Yanardağ’ın tutuklu yargılanmasını gerektiren hiçbir durum yok’’ ‘‘Merdan Yanardağ’ın tutuklu yargılanmasını gerektiren hiçbir durum yok’’
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'dalgalanmalara hazır olun' diyerek uyardı: Gözler açıklanacak o veride İslam Memiş 'dalgalanmalara hazır olun' diyerek uyardı: Gözler açıklanacak o veride
Bahçeli'nin ardından AKP cephesinden geldi: Emeklileri heyecanlandıracak 'ek zam' açıklaması Bahçeli'nin ardından AKP cephesinden geldi: Emeklileri heyecanlandıracak 'ek zam' açıklaması
Tapu için bir dönem resmen sona eriyor: Evi ve arsası olanlar dikkat Tapu için bir dönem resmen sona eriyor: Evi ve arsası olanlar dikkat
Talihsizlik peşlerini bırakmıyor: En şanssız 3 burç belli oldu En şanssız 3 burç belli oldu
Ek zam emekli maaşlarını tümüyle değiştirdi: İşte ek ödeme sonrası emekli maaşı hesaplama tablosu Ek zam emekli maaşlarını tümüyle değiştirdi: İşte ek ödeme sonrası emekli maaşı hesaplama tablosu