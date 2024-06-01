Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde vedaların ardı arkası kesilmiyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek ikinci isim de resmen belli oldu

REYTİNGLERİ SİLİP SÜPÜRÜYOR

Gold Film’in fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti” havaların ısınmasıyla düşen izlenme oranlarına rağmen dün yine reytingleri silip süpürdü.

SEZON FİNALİNE ÇOK AZ KALDI

“Kızılcık Şerbeti” dizisi haftaya cuma günü yayınlanacak olan 66. bölümüyle sezon arası verecek. Dizinin 65. bölümü Tüm Kişiler’de 8.11, AB Sosyoekonomik Statüde 10.26 ve ABC1’de 10.23 reytingle zirvedeki yerini korudu. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin son bölümünde toplam 4 ayrılık yaşanacak. Bu isimlerden ilki Rüzgâr’a hayat veren Yiğit Kirazcı olmuştu.

İkinci ismin ise dizinin Umut’u Serkan Tınmaz olduğu ortaya çıktı. Başarılı oyunculuğu ve beyefendi kişiliğiyle ekip arkadaşlarının yanı sıra yapım şirketi ile dizinin senaristleri tarafından da çok sevilen oyuncunun senaryodaki hikâyesi bittiği için diziye veda ettiği belirtildi.

SERKAN TINMAZ KİMDİR?

1986 yılında İstanbul’da doğan Serkan Tınmaz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama Yüksek Lisansını tamamladı. Hayat Devam Ediyor, Görüş Günü Kadınları, Hayat Yolunda, Adı Mutluluk, Beni Affet, Esaretim Sensin, Kalp Atışı, Yuvamdaki Düşman, Canevim ve Güvercin dizilerinde yer alan oyuncu sinemada ise Aşk ve Devrim ile Yok Artık 2 filmleriyle seyirciyle buluştu. Tiyatroda ise Çirkin Ördek Yavrusu Müzikali, Titus Andronicus, Bir İnfazın Portresi ve Veriler oyunlarının kadrosunda yer aldı.