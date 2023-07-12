Avukatı Bi̇lgütay Durna: ‘‘Merdan Yanardağ’ın tutuklu yargılanmasını gerektiren hiçbir durum yok’’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili söyledikleri nedeniyle TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatmıştı. Yanardağ “suçu ve suçluyu övme”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla 27 Haziran Salı günü tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, programdaki açıklamalarının sosyal medyada paylaşılması üzerine Yanardağ hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden “açıklamaların bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu” ileri sürüldü:

‘‘YANARDAĞ’IN TUTUKLU OLARAK YARGILANMASINI GEREKTİREN HİÇBİR DURUM YOK’’

Yanardağ’ın avukatı Bi̇lgütay Hakki Durna, yargılanma süreci ve son durumu ile ilgili bilgileri Gerçek Gündem’e anlattı. Durna, iddianamenin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiğini ve iddianame kabul edilirse Yanardağ’ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağını söyledi. ‘‘Bizim açımızdan gerekçelendirilmemiş ve delillendirilmemiş bir iddianame’’ diyen Durna, Yanardağ’ın tutuksuz yargılanması gerektiğini vurguladı:



‘‘Dosya, 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi İstanbul’da. Mahkemenin yasa gereği 15 gün içerisinde ya iddianameyi kabul edip tensip düzenleyip duruşma gününü belirlemesi ya da varsa kendi görüşüne göre eksiklikleri ifade etmesi gerekiyor. Bu aşamada tutuklamaya bir kez daha itiraz edip tahliye talep edeceğiz. Bizim açımızdan gerekçelendirilmemiş ve delillendirilmemiş bir iddianame bu.

Şu anda kritik olan şey Merdan Yanardağ hakkındaki bu yargılamada Yanardağ'ın tutuklu olmaya devam edip etmeyeceği sorunu. Hem iddianamedeki sevk maddeleri hem de dosyanın bütünü tutuksuz yargılanması gerektiğini söylüyor. Derhal serbest bırakılması gerekiyor. Yanardağ’ın tutuklu olarak yargılanmasını gerektiren hiçbir durum yok. Ne CMK gereği tutuklama şartları ne de Türk Ceza Kanunu gereğine bakıldığında bir suç unsuru yok.’’

Yanardağ’ın durumu hakkında da bilgi veren avukat Durna, şunları söyledi:

‘‘Her hafta görüşüyoruz. En son iki gün önce görüştüm. Durumu iyi. Tekrar okumaya, yazmaya başladı. Sağlığı da yerinde. Morali de yerinde. Gelen ziyaretçileriyle sohbet ediyor, televizyon izliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok.’’

Kaynak: Gerçek Gündem