Menzil cemaatinden tövbe seansı: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Menzil tarikatının ileri gelenlerinden biri olduğu belirtilen kişinin, sarıklarla kendisine bağlı kalabalığa 'tövbe seansı' düzenlediği video sosyal medyada gündem oldu.

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Menzil cemaati mensuplarının düzenlediği tövbe seansına ait görüntüler sosyal medyaya düştü. 

BirGün Gazetesi Muhabiri İsmail Arı'nın Twitter hesabından paylaştığı videoda Menzil tarikatı üyelerinin, Gavs olarak adlandırılan bir kişinin söylediklerini tekrar ederek 'tövbe ettikleri' görüldü.

Arı paylaşımına şu notu düştü:

"Gavs olarak adlandırılan Menzil şeyhinin tövbe seansı! İktidarın açtığı yolda, Fetullahçıların da boşluğunu doldurarak hızlı kitleselleşiyorlar. Artık en önemli kamu kurumlarında onlar var!"

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