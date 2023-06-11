Leman, ekmek zamlarını çizdi: Dış güçler ekmeğe zam yapmış Makbule

Popüler mizah dergisi Leman, seçimin ardından peş peşe gelen ekmek zamlarını çizdi.

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Leman, ekmek zamlarını çizdi: Dış güçler ekmeğe zam yapmış Makbule

Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından peş peşe ekmek zammı haberleri gelmeye başlamıştı.

Ekmek üreticileri, ekmeğin 10 lira çıkarılmasını talep etmişti.

Leman, 7 Haziran'da çıkan son sayısında yer verdiği karikatürüne "Seçim bitti. Kayseri'de ekmeğe zam geldi. İstanbul'da ekmeğin 10 lira olması bekleniyor" notunu düştü.

Karikatürde ekmek alıp evine dönene erkeğin eşine "Erdoğan seçildi diye dış güçler zam yapmış Makbule" dediği görülüyor.

Leman, ekmek zamlarını çizdi: Dış güçler ekmeğe zam yapmış Makbule - Resim : 1

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